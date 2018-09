Angela Merkel a-t-elle soutenu l’engagement militaire russe en Syrie?

Dans une interview accordée à RTL, la chancelière allemande Angela Merkel aurait explicitement exprimé son soutien à l'opération militaire russe en Syrie, notamment dans la lutte contre les groupements de mercenaires à Idlib, relate Deutsche Wirtschaftsnachrichten (DWN).

«Désormais, il faut sans aucun doute que l'on tente de lutter contre ces forces radicales, tout en protégeant toutefois la population civile», a-t-elle indiqué. Les civils, poursuit-elle, pourraient se retrouver «dans une situation très difficile».

«C'est pour cela que nous tenons à empêcher une catastrophe humanitaire», a-t-elle ajouté. D'après la chancelière, cela constitue une mission importante et elle en a déjà débattu avec les Présidents russe et turc.

© AP Photo / Michael Kappeler Arménie ou Azerbaïdjan? Les visiteurs de la page Instagram de Merkel perplexes (vidéo)

Le plan de l'opération militaire à Idlib devrait être validé vendredi 7 septembre, par les Présidents de la Russie, de la Turquie et de l'Iran au sommet de la «troïka d'Astana» à Téhéran, selon les médias russes.

Le gouvernorat d'Idlib se trouve entre les mains des terroristes du Front al-Nosra* depuis 2015. Les membres des groupes radicaux qui avaient refusé de se rendre aux forces gouvernementales syriennes lors des opérations antiterroristes à Alep, à Homs, à Douma et dans la Ghouta orientale ont été évacués par des couloirs humanitaires aux termes des accords sur la réconciliation. Des terroristes du Front al-Nosra* et de Daech* y avaient également été transférés depuis le sud et le sud-ouest de la Syrie, dont le territoire a été complètement libéré des terroristes le long de la frontière israélienne et jordanienne.

*Organisation terroriste interdite en Russie