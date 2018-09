L’Espagne identifie le socle commun de ses relations avec l’Algérie

Le 6 septembre, lors de sa visite à Alger, le ministre espagnol des Affaires étrangères a affirmé que son pays partageait avec l’Algérie «les mêmes intérêts géostratégiques et économiques».

L'Algérie et l'Espagne partagent des intérêts vitaux très étroits, a déclaré le 6 septembre à Alger Josep Borrell Fontelles, le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la Coopération, selon l'Algérie Presse Service (APS).

«L'Algérie et l'Espagne sont des pays voisins, amis, et ont les mêmes intérêts géostratégiques et économiques», a affirmé le chef de la diplomatie espagnole.

Tout en rappelant que l'Algérie était le premier fournisseur de l'Espagne en gaz naturel, le diplomate a souligné que son pays était «disponible pour élargir, diversifier et approfondir ses relations avec l'Algérie».

Pour rappel, le 3 avril dernier, l'Algérie et l'Espagne ont décidé, à l'occasion de la visite à Alger du chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy, «de hisser leur partenariat économique et industriel au niveau d'excellence des relations politiques, en mettant à profit la proximité géographique et la complémentarité de leurs économies», selon l'APS.

Dans ce cadre, les deux pays ont fait part de leur décision d'encourager leurs différentes institutions économiques «à intensifier les contacts et à multiplier les rencontres entre opérateurs économiques et hommes d'affaires des deux pays», selon le communiqué officiel suivant la rencontre du responsable espagnol avec son homologue algérien Ahmed Ouyahia, cité par l'agence algérienne.