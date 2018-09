L’hélicoptère Ka-62 dernier cri arrive au Forum économique oriental de Vladivostok

La version finale de l'hélicoptère multirôle Ka-62 dernier cri a fait son premier vol, en atterrissant sur le campus de l'Université d'Extrême-Orient, où la semaine prochaine se tiendra le IVe Forum économique oriental, annonce le service de presse de Progress Arsenyev Aviation Company, qui fait partie de la holding Hélicoptères de Russie.

Le premier vol d'essai du Ka-62 a eu lieu il y a un peu plus d'un an, en mai 2017. Après quoi l'appareil a été modifié pour augmenter sa fiabilité. Ainsi, les concepteurs ont perfectionné la coque de l'anticouple et de l'empennage et ont installé la transmission du modèle standard.

Après cela, le Ka-62 a encore effectué une série de vols d'essai, dont l'un à une distance de 260 kilomètres.

Dans le cadre du Forum économique oriental 2017 à Vladivostok, l'entreprise Hélicoptères de Russie a présenté pour la première fois au public russe et étranger un hélicoptère que beaucoup attendaient, le multirôle Ka-62. Sa capacité de charge maximale est de 2 tonnes, soit le poids de 12 à 15 personnes.

Ka-62 est un appareil rapide qui peut atteindre 300 kilomètres heure grâce à un nouveau système de direction de queue et au carénage de son fuselage «en dauphin», caractérisé par une dérive affinée.

Vu que le Ka-62 a été initialement conçu comme un appareil multifonctionnel, il peut remplir, les tâches suivantes: missions de transport, aviation sanitaire, recherche et sauvetage, transport des personnels des plateformes gazières et pétrolières.