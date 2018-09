Syrie: le champ volcanique d’al-Safa transformé en champ de bataille (vidéo, photos)

L'armée syrienne mène une offensive contre les terroristes installés sur les hauteurs stratégiques de Tulul al-Safa dans le désert de Soueïda, dans le sud du pays, informe un correspondant de Sputnik présent sur place.

En une journée, les troupes gouvernementales ont avancé de deux kilomètres, véritable succès compte tenu des conditions dans lesquelles se déroule la bataille: terrain dégagé, al-Safa est parsemé de pierres formées à partir de coulées de lave. Dominant les hauteurs locales de volcans éteints, les terroristes ont dans leur viseur les environs.

© Sputnik . BASEM HADDAD Syrie: le champ volcanique d’al-Safa transformé en champ de bataille

© AFP 2018 Ozan Kose Erdogan: la Turquie maintiendra sa présence en Syrie

L'artillerie et l'aviation ont appuyé les troupes terrestres, ouvrant la voie à l'offensive et leur permettant de progresser. Résultat: des dizaines de terroristes ont été éliminés, d'autre battant en retraite et abandonnant leurs positions avec armes et munitions.

Comme l'a constaté notre correspondant, les djihadistes ont abandonné les corps de leurs camarades, situation des plus rares.

© Sputnik . BASEM HADDAD Syrie: le champ volcanique d’al-Safa transformé en champ de bataille

Cette avancé a ouvert la voie à deux hauteurs principales. Les militaires sont positionnés à seulement sept kilomètres de la cible finale et dernier refuge des djihadistes dans le désert. La zone est encerclée par l'armée syrienne, son sort sera donc prochainement décidé.