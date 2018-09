La coalition dirigée par les USA procède à des exercices militaires dans l'est de la Syrie

La coalition dirigée par les États-Unis a procédé à des exercices militaires dans l'est de la Syrie, là où se trouve la garnison d'Al-Tanf et dans un rayon de 55 km autour. Les militaires russes sont au courant.

«Les exercices comprennent l'attaque depuis les airs d'un détachement de la taille d'un escadron et des tirs. Nos forces travailleront leur capacité à se déployer rapidement, à attaquer une cible par les forces aériennes et terrestres intégrées et à mettre en place une réponse rapide dans n'importe quel lieu où se tiennent des opérations conjointes de la coalition», indique le communiqué.

Il est noté que la coalition conduit des activités pour prévenir des conflits avec «les collègues russes, ayant recours aux canaux établis respectifs, dédiés à la prévention de l'incompréhension ou de l'escalade de la tension».

© AP Photo / Hammurabi's Justice News Lavrov: les radicaux d’al-Tanf sous contrôle US empêchent les réfugiés de rentrer en Syrie

Ces manœuvres de la coalition dirigée par les États-Unis se déroulent au moment où la tension autour du gouvernorat syrien d'Idlib s'accentue en vue d'une éventuelle offensive préparée par les États-Unis, conjointement avec la France et le Royaume-Uni, comme le prévient le ministère russe de la Défense.

La garnison d'al-Tanf abrite une base militaire américaine en Syrie où sont formés et armés des détachements de l'opposition syrienne. Le camp de réfugiés de Rukban est situé dans une «zone de sécurité» à proximité de la base militaire américaine d'al-Tanf, déployée illégalement en avril 2017 sous le prétexte de la lutte antiterroriste.

*Organisation terroriste interdite en Russie