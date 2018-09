Un séisme dans le sud-ouest de la Chine fait au moins 14 blessés

Au moins 14 personnes ont été blessées dans un tremblement de terre de magnitude 5,9 survenu samedi matin dans la province du Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine, a indiqué le Centre sismologique chinois sur son compte officiel sur Weibo.

La première secousse a été enregistrée à 10h30 (heure locale), après quoi les spécialistes ont fixé plus de 50 autres répliques de différentes forces, mais allant jusqu'à une magnitude de 5. Les secousses ont été ressenties dans 15 localités de la province.

Le centre des situations d'urgence de la province a dépêché sur les lieux plus de 600 spécialistes, notamment des policiers, des pompiers, des médecins, des secouristes et des ouvriers pour déblayer les décombres. En outre, il a fait venir des matériels techniques spéciaux dont des pelleteuses et des caméras à capteurs thermiques. Des militaires de l'armée se trouvent également sur les lieux pour participer aux opérations.

Selon les secouristes, il a été possible d'éviter des morts et un grand nombre de blessés parce que le tremblement de terre est survenu à 10h00, heure locale, et de nombreux habitants des villages situés près de l'épicentre étaient déjà sortis de chez eux.

