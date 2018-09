Un ancien cameraman publie sa vidéo du 11 septembre 2001

Alors que le monde s'apprête à célébrer le 17e anniversaire de l'effondrement des tours jumelles du World Trade à New-York, Mark Laganga, ancien cameraman de la chaîne CBS, a publié le 31 août dernier une vidéo restaurée en haute définition de 29 minutes, qui avait été filmée dans les instants qui ont suivi la catastrophe de 2001.

© AP Photo / David Karp Environ 10.000 personnes souffrent de cancer des suites des attentats du 11 septembre

Le jour de la catastrophe, M. Laganga se trouvait au cœur de la tragédie. Il a ainsi pu filmer les premiers instants qui ont suivi l'effondrement. La première séquence commence juste après la chute de la première tour. Le cameraman remonte les rues, croisant des New-Yorkais pris de panique. Il entre même dans l'un des halls du World Trade Center.

Puis, à la 18e minute, la seconde tour s'effondre, c'est le noir complet pendant environ trois minutes, pendant lesquelles le cameraman se retrouve submergé par la poussière.

© AP Photo / CIA Le fils de ben Laden se serait marié à la fille d'un auteur des attentats du 11 septembre

Depuis que cette vidéo a été publiée sur le Web, elle a été visionnée plus de 7,4 millions de fois.Pour rappel, les attentats du 11 septembre 2001 regroupent quatre attentats-suicides perpétrés le même jour aux États-Unis, en moins de deux heures, par des membres du réseau djihadiste Al-Qaïda* et ciblant des bâtiments symboliques du nord-est du pays dont le World Trade Center, déjà la cible d'une attaque en 1993. L'attaque a fait près de 3.000 morts et plus de 6.200 blessés.

* Organisation terroriste interdite en Russie