Ironiser sur l'accent de Melania? Sa porte-parole contre-attaque les animatrices d'ABC

Lors d'un programme récemment diffusé sur la chaîne ABC qui avait pour sujet la «résistance» à Donald Trump au sein de la Maison-Blanche, les animatrices ont fait glisser le débat de façon à y entraîner Melania Trump et à lui reprocher son accent non américain. Sa porte-parole a riposté.

Une récente émission du programme The View sur la chaîne ABC a eu pour sujet les rumeurs sur une «résistance» face au Président Trump au sein de son administration, circulant dans les médias après un éditorial paru dans The New York Times et écrit par un «haut fonctionnaire américain» sous couvert d'anonymat. Les co-animatrices du programme se sont lancées dans un débat agité sur l'article et n'ont pas non plus passé sous silence la réaction de la partie officielle.

Suivant la colère générale de la Maison-Blanche, la First Lady américaine s'est aussi prononcée catégoriquement sur l'éditorial, accusant l'auteur de «ne pas protéger le pays» et de «le saboter par des actions lâches»:

«La liberté d'expression est un pilier important des principes fondateurs de notre pays et une presse libre est importante pour notre démocratie», a déclaré Melania Trump, ajoutant que l'Histoire américaine d'aujourd'hui était écrite par «des personnes sans nom».

Les présentatrices de The View s'en sont prises au discours de la Première dame, l'accusant d'avoir emprunté ses propos à Michelle Obama et de prétendument soutenir les théories selon lesquelles Barack Obama serait né en dehors des États-Unis. Alors que Melania elle-même n'est pas née sur le sol américain, mais en Yougoslavie, sur le territoire de l'actuelle Slovénie, a tenu à rappeler l'animatrice Sunny Hostin, après avoir tenté — mais s'être retenue — d'imiter la manière dont l'épouse de Trump prononçait sa déclaration.

Titrée dans la presse comme «The View détruit Melania pour avoir attaqué un éditorial anonyme de The New York Times», l'émission a rapidement suscité une réponse de la porte-parole de la First Lady.

«Si en disant "détruire" vous entendez dire "être irrespectueux et hypocrite" en se moquant de l'accent de quelqu'un, alors les "dames" de The View ont réussi», a affirmé Stephanie Grisham, tout en suggérant que Sunny Hostin aurait pu avoir plus de respect pour l'épouse du Président.