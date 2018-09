Aux dernières nouvelles, au moins 26 blessés dans un séisme au sud-ouest de la Chine

Au moins 26 personnes ont été blessées dans un tremblement de terre de magnitude 5,9 survenu ce samedi 8 septembre dans la province du Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine, a précisé l'agence Xinhua.

Le bilan précédent s'élevait à 14 blessés.

A 5.9-magnitude quake hits SW China's Yunnan Saturday, with 4 injured and homes damaged https://t.co/OvLvkGGuBJ pic.twitter.com/6yh3On5moT — China Xinhua News (@XHNews) 8 сентября 2018 г.

​Dans le même temps, les médias locaux précisent qu'environ 30.000 personnes ont été touchées tandis que 5.000 autres ont été évacuées dans des zones sécurisées.

34 écoles ont été endommagées, ainsi que de nombreuses routes et ponts.

#Chine un #séisme de M5.9 a frappé la ville de Pu'er dans la province du Yunnan (sud-ouest de la Chine) à 10h31 (0231GMT), pas de victime a déplorer

pic.twitter.com/ABoM9uJSXS — AsieNews (@AsiaNews_FR) 8 сентября 2018 г.

© AP Photo / Andy Wong Un séisme dans le sud-ouest de la Chine fait au moins 14 blessés

La première secousse a été enregistrée le 8 septembre à 10h30 heure locale dans le district autonome Hani de Mojiang, après quoi les spécialistes ont enregistré plus de 50 autres répliques de différentes forces, allant jusqu'à une magnitude de 5. Les secousses ont été ressenties dans 15 localités de la province.

À en juger les images et les vidéos publiées sur les réseaux sociaux, les dégâts dans certaines localités sont assez importants, le séisme ayant détruit principalement des garages et des remises. En ce qui concerne les maisons, plusieurs ont vu s'effondrer leur toit, tandis que les murs se sont couverts de lézardes.

Toujours d'après les vidéos, les secousses ont duré au moins huit secondes et l'on peut voir que de nombreuses personnes ont eu le temps de sortir dans la rue. De la vaisselle, des chaises et des livres sont tombés dans les appartements et maisons et de nombreux articles ont chuté des rayons dans les magasins. Certaines régions ont été le théâtre d'éboulements.