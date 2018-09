La Turquie invitée aux manœuvres Vostok-2018, «surveillées de près par les États-Unis»

La partie russe a invité la Turquie à prendre part aux manœuvres militaires internationales russo-chinoises Vostok-2018, a relaté le journal turc Yeni Şafak, précisant que Recep Tayyip Erdoğan l'avait annoncé suite au sommet tripartite entre la Russie, l'Iran et la Turquie sur la Syrie qui s'est déroulé le 7 septembre à Téhéran.

«La Turquie a été invitée aux manœuvres Vostok-2018 menées par la Russie et la Chine», a expliqué le leader turc.

Les détails concernant leur organisation ont ensuite été transférés au ministre turc de la Défense, précise le média.

Le ministre turc de la Défense Hulusi Akar a notamment souligné que ces manœuvres «étaient très importantes car les États-Unis les surveillaient de près».

Les manœuvres militaires Vostok-2018 réuniront près de 300.000 militaires, 36.000 blindés et plus de 1.000 avions, hélicoptères et drones, et seront les plus importantes depuis 40 ans.

Les exercices se tiendront du 11 au 15 septembre 2018. Ces manœuvres ont un statut international puisqu'elles impliqueront à une étape donnée des unités en provenance de Chine et de Mongolie.