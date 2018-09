FSB: les services secrets ukrainiens encouragent Daech à organiser des attentats en Russie

Les services spéciaux ukrainiens fournissent des informations et des armes aux combattants de Daech* en vue d'organiser des attentats en Russie et d'assurer l’élimination des commandants des républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Lougansk, a annoncé le FSB, se référant au témoignage d'un membre de l'organisation terroriste.