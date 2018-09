La Syrie entame la restauration du Krak des Chevaliers, endommagé par les terroristes

Des spécialistes syriens ont démarré des travaux de reconstruction et de restauration du Krak des Chevaliers, château fort datant de l’époque des croisades et occupé par des djihadistes lors des récents combats.

Khazan Khanaf, ingénieur syrien, a annoncé le début de travaux de restauration du Krak des Chevaliers, château fort situé dans la localité de Homs et datant de l'époque des croisades, occupé par des djihadistes pendant les combats dans la région.

​Selon lui, des spécialistes ont déjà réussi à restaurer le toit de l'ancienne chapelle.

«Nous essayons de tout restaurer à l'état initial. Des obus lancés par les terroristes ont troué le toit de la chapelle. L'eau a commencé à pénétrer à l'intérieur. Le monument s'est retrouvé menacé. Nous avons restauré le toit par nos propres moyens», a-t-il expliqué.

© AFP 2018 JOSEPH EID Le gouverneur de Homs indique quand Palmyre sera prête à accueillir des touristes

L'ingénieur a souligné qu'il restait beaucoup de choses à faire. Des spécialistes s'occupent également de la restauration de fresques anciennes, l'un de leurs objectifs de restauration principaux.

Lorsque les djihadistes se trouvaient dans la localité de Homs, ce château fort est devenu leur état-major, tandis que leurs chefs de guerre ont installé leurs bureaux dans les anciennes cellules de la prison, leurs murs épais leur assurant une sécurité maximale.

De nombreux objets du patrimoine ont été endommagés par les terroristes. Comme l'indiquent les spécialistes syriens, ces objets font pourtant partie d'un patrimoine historique protégé par l'Unesco, mais pour l'heure ils doivent se contenter de restaurer le lieu par leurs propres moyens.

© Sputnik . Mikhail Alaeddine À la découverte de la ville souterraine construite à Homs par les terroristes (vidéo)

Outre des spécialistes locaux, de petits groupes de bénévoles du monde entier viennent également apporter leur aide. Des étudiants hongrois notamment, qui viennent de partir après avoir participé à des fouilles archéologiques.

Le Krak des Chevaliers est un château fort situé dans l'ouest de la Syrie et datant de l'époque des croisades. Depuis 2006, il est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Dominant d'environ 500 mètres la plaine d'El-Bukeia, le Krak des Chevaliers fait partie d'un réseau défensif qui parcourt les frontières des anciens États latins d'Orient et contrôle la trouée d'Homs, point stratégique au carrefour des routes reliant Homs, à l'est, à la ville côtière de Tartous, à l'ouest, ainsi qu'Antioche, au nord, et Tripoli, puis Beyrouth, au sud. C'est l'un des châteaux croisés les plus prestigieux et les mieux conservés.