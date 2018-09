Voici le contenu du message d’Abdelaziz Bouteflika adressé à Kim Jong-un

À l'occasion du 70e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), le Président algérien Abdelaziz Bouteflika a envoyé un message de félicitations à son homologue nord-coréen Kim Jong-un, l'assurant de sa disponibilité à renforcer les liens d'amitié et de solidarité au service des peuples des deux pays amis. C'est ce qu'a indiqué le journal El Moudjahid dans son édition du 10 septembre.

«Il m'est agréable, au moment où votre pays célèbre le 70e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée, de vous exprimer, au nom du peuple et gouvernement algériens et en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations et nos meilleurs vœux de bonheur et de santé ainsi que davantage de progrès et de prospérité pour le peuple coréen ami», écrit le chef de l'État algérien dans son message.

«Je tiens en cette heureuse occasion à saluer les liens d'amitié et de solidarité liant les deux pays, tout en vous réitérant ma pleine disponibilité à œuvrer avec vous au renforcement de ces liens, au mieux des intérêts de nos deux peuples amis», ajoute Abdelaziz Bouteflika.

© Sputnik . Alexander Mokletzov Pyongyang prêt à partager ses compétences en matière spatiale avec l’Algérie

À cette occasion, le Président algérien a adressé le même message de félicitations à Kim Yong-nam, le Président de la direction du Conseil du peuple suprême de la République populaire démocratique de Corée.

Pour rappel, au lancement par le Maroc de son premier satellite espion, la Corée du Nord, par la voix de son ambassadeur en Algérie, a proposé à cette dernière de lui faire bénéficier de son expérience acquise dans le domaine spatial afin qu'elle puisse elle aussi mettre en orbite son propre satellite, a rapporté le journal algérien El Ikhabaria.

Le 17 novembre dernier, l'ambassadeur de Corée du Nord en Algérie, Choi Hyuk Chul, a officialisé cette proposition dans une interview donnée au journal algérien El Ikhabaria.

«Nous serons très heureux de transférer nos compétences dans le domaine de l'espace à l'Algérie, et nous sommes prêts à accompagner l'Algérie à lancer son propre satellite, avec des mains algériennes et depuis l'Algérie, pas de l'Inde ni de la Chine», a déclaré l'ambassadeur.