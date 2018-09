«Elle est bien ronde»: Xi et Poutine se mettent aux fourneaux et font des crêpes

Les Présidents russe et chinois ont visité, en marge du Forum économique oriental de Vladivostok, une exposition où ils ont eu l’occasion de préparer des crêpes et de les déguster avec un petit verre de vodka après les avoir garnies de caviar. Vladimir Poutine a remarqué l’habileté de son invité et le fait que sa crêpe était «bien ronde».

À l'issue de négociations en marge du Forum économique oriental de Vladivostok, Vladimir Poutine et Xi Jinping se sont rendus à l'exposition Rues de l'Extrême-Orient russe où ils ont dégusté les crêpes qu'ils avaient préparées eux-mêmes.

En visitant le pavillon consacré aux poissons et fruits de mer russes, Russian fish house, les deux hommes ont été invités par les chefs présents à enfiler des tabliers et à confectionner des crêpes avant de les garnir de produits de leur choix.

Faisant cuire sa crêpe, le Président russe a remarqué l'habileté de son invité chinois.

«En effet, elle est bien ronde», a répondu Xi Jinping par l'intermédiaire d'un interprète.

Les deux Présidents ont porté leur choix sur du caviar et des œufs de saumon et ont dégusté leurs crêpes bien chaudes, avec les doigts et, comme le veut la tradition russe, en les accompagnant d'un petit verre de vodka sur proposition de Vladimir Poutine.

Dans le pavillon consacré au miel, Vladimir Poutine a goûté un miel-crème fabriqué dans la région et s'est intéressé au sbitène, cet hydromel traditionnel russe préparé à base de ce même miel. Il a choisi deux bocaux vendus 200 roubles pièce (environ 2,50 euros), un de miel et l'autre de sbitène, les a payés et a remis ce dernier à Xi Jinping.

Les deux Présidents se sont vu présenter des projets économiques, notamment de construction d'une usine de transformation de poisson non polluante, de conception d'un navire de pêche au crabe foncièrement nouveau ou encore d'un pont enjambant le fleuve Amour qui doit permettre le transport de 4 millions de tonnes de marchandises et élargir la gamme des produits agricoles livrés en Chine.

De jeunes chercheurs ont fait part de leurs réalisations dans le domaine de la robotique et de systèmes informatiques.

En outre, l'exposition servira de cadre à un tournoi international de go, ce jeu de stratégie combinatoire inventé en Chine il y a plusieurs milliers d'années.

L'exposition qui se tient en marge du Forum doit montrer à ses participants et invités le potentiel économique et les traits culturels et nationaux des régions de l'Extrême-Orient.

