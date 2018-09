Moscou commente le départ d’Iran d’entreprises européennes

Moscou estime que les entreprises européennes ne doivent pas «être aux ordres» de Washington et se retirer du marché iranien, a annoncé le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Ryabkov dans une interview accordée au quotidien Rossiyskaya Gazeta.

«Le milieu des affaires européen, notamment les grandes entreprises et sociétés, qui sont très liées aux États-Unis, préfèrent se mettre à couvert pour éviter de subir les pressions américaines, y compris en quittant l'Iran ou en limitant leurs relations avec ce pays», a déclaré M.Ryabkov.

Selon lui, les pressions exercées par les États-Unis ont pour objectif d'obliger la communauté internationale à suivre la politique de Washington.

«Nous ne pensons pas que cela soit correct. C'est exactement ce que les États-Unis s'efforcent de faire en essayant de contraindre le monde entier à continuer d'être aux ordres de Washington», a souligné le diplomate.

Contenir les USA ensemble: le guide iranien propose à Poutine d'élargir la coopération

Le 8 mai dernier, Donald Trump a annoncé que Washington se retirait de l'accord conclu entre l'Allemagne, la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie et l'Iran, et a restauré les sanctions anti-iraniennes et les sanctions contre les entreprises qui faisaient des affaires avec Téhéran.

Les autres membres de l'accord iranien se sont prononcés contre cette décision de Washington et ont confirmé leur respect de l'accord. Ces pays élaborent des mesures pour protéger leurs entreprises des sanctions américaines.