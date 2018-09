Poutine promet de continuer de muscler les forces armées russes

Lors d'une cérémonie militaire, le Président russe a promis de rendre son armée plus forte encore, en l'équipant d'armes de dernier cri et de continuer de développer la coopération militaire internationale.

La Russie continuera de renforcer ses forces armées par l'intermédiaire d'armements de dernière génération et de développer une coopération militaire internationale, a déclaré son Président, Vladimir Poutine.

«Nous allons continuer à renforcer nos forces armées, à les équiper d'armes et de matériel dernier cri, à développer une coopération militaire internationale», a indiqué le Commandant suprême lors d'une cérémonie d'inspection des troupes sur le polygone de Tsougol (région de Tranbaïkalié) tenue dans le cadre des exercices Vostok-2018.

Les plus importantes depuis 37 ans, ces manœuvres impliquent près de 300.000 militaires, des dizaines de milliers de véhicules blindés, d'hélicoptères, d'avions et de drones. Elles sont tenues entre le 11 et le 15 septembre et se déroulent avec la participation occasionnelle de militaires chinois et mongols.