L’armée syrienne pilonne les positions des djihadistes dans les régions d’Idlib et de Hama

L'armée gouvernementale syrienne a pilonné les positions de djihadistes dans les gouvernorats d'Idlib et de Hama, annonce ce jeudi l'agence Sana, précisant que plusieurs terroristes liés au Front al-Nosra* ont été éliminés.

Selon Sana, ces bombardements ont également permis de détruire une base d'al-Nosra* située à proximité de la localité d'al-Tamania et d'éliminer tous les membres du groupe Kataib al-Izzah.

Le gouvernorat d'Idlib se trouve entre les mains des terroristes du Front al-Nosra* depuis 2015. Les membres de groupes radicaux qui avaient refusé de se rendre aux forces gouvernementales syriennes lors des opérations antiterroristes à Alep, à Homs et dans la Ghouta orientale ont été évacués par des couloirs humanitaires aux termes des accords sur la réconciliation. Des terroristes du Front al-Nosra* et de Daech* y avaient également été transférés depuis le sud et le sud-ouest de la Syrie dont le territoire a été complètement libéré des terroristes le long de la frontière israélienne et jordanienne.

Ces derniers temps la tension autour du gouvernorat d'Idlib s'est accentuée en vue d'une prochaine offensive. Selon le porte-parole du ministère russe de la Défense Igor Konachenkov, les États-Unis, conjointement avec la France et le Royaume-Uni, envisagent un nouveau bombardement en Syrie au motif de l'utilisation par Damas d'armes chimiques.

*Organisation terroriste interdite en Russie