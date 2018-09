Affaire Skripal: Moscou met en lumière les mensonges des autorités britanniques

La partie britannique a menti en déclarant que les noms des deux hommes qu'elle a désignés comme suspects de l'affaire Skripal étaient inventés, selon le ministère russe des Affaires étrangères.

«Je n'ai qu'une seule question: sur quel fondement font-ils ces déclarations? S'agit-il donc d'une déclaration politique? Pourquoi ont-ils dit que c'était un mensonge? Qu'est-ce qui concrètement était un mensonge dans cette déclaration? Après la publication de cette déclaration par la partie britannique concernant le fait que ces personnes n'existent pas, c'est précisément elle qui s'est avérée être mensonge», a fait savoir jeudi la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova lors d'un briefing.

© AP Photo / Frank Augstein Affaire Skripal: la diplomatie britannique réagit à l’interview des suspects russes

Alexandre Petrov et Rouslan Bochirov, soupçonnés par les autorités britanniques d'être impliqués dans l'épisode de Salisbury, ont accordé une interview à la rédactrice en chef de Sputnik et RT, Margarita Simonian. Ils ont affirmé s'être rendus à Salisbury en touristes et n'avoir aucun lien avec le renseignement russe. Pourtant, cette interview n'a pas convaincu les autorités britanniques du fait que ces deux citoyens russes n'étaient pas des agents secrets chargés d'empoisonner Sergueï Skripal et sa fille Ioulia.

Plus tôt, Margarita Simonian avait informé qu'Alexandre Petrov et Rouslan Bochirov, désignés par Londres comme étant les deux principaux suspects de l'affaire Skripal, l'avait contactée d'eux-mêmes afin de lui accorder une interview.

Le 5 septembre dernier, la police britannique a lancé un mandat d'arrêt contre deux ressortissants russes, identifiés comme Alexander Petrov et Rouslan Bochirov, suspectés d'implication dans l'empoisonnement de l'ex-agent double Sergueï Skripal et de sa fille Ioulia, le 4 mars dernier à Salisbury.