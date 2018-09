Frappe d’Iskander: les manœuvres d’envergure Vostok-2018 en vidéo

Le lendemain des tirs de missiles sol-air effectués depuis un polygone dans la République russe de Bouriatie, c’est celui de Tsougol, dans la région administrative de Transbaïkalie, a été le théâtre de frappes réalisées par le système de missiles tactiques Iskander-M.

Lors de cette frappe massive a été utilisé le missile de croisière guidé tout au long de sa trajectoire et pouvant modifier en permanence son profil de vol en termes d’altitude et de vitesse. Par endroits, il a développé une vitesse hypersonique.

Iskander-M est un missile sol-sol disposant d'un appareillage électronique lui donnant à la fois la précision, une quasi-invulnérabilité à l'interception et la capacité de changer de cible ou de suivre une cible mouvante. Son véhicule mobile de lancement porte deux missiles.

Chacun d'entre eux peut être tiré séparément. En vol, l'opérateur terrestre peut reconfigurer son ciblage en l'ajustant si nécessaire pour frapper des cibles mobiles telles que des rampes de lancement de missiles, des colonnes de chars ou des convois d'approvisionnement.

Plus vastes manœuvres militaires depuis 40 ans, Vostok-2018 a débuté le 11 septembre en Extrême-Orient. Ce déploiement massif auquel participent les armées chinoise et mongole se prolongera jusqu'au 17 septembre, sous la direction du ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou. Y prennent part 300.000 militaires, 36.000 véhicules blindés, 80 bâtiments et plus d'un millier d'avions et de drones.