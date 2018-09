Le Pentagone réagit aux accusations sur son implication dans des tests sur les humains

Les déclarations de l'ancien ministre géorgien de la Sécurité d'État, Igor Giorgadze, qui a accusé Washington de tester des armes biologiques sur des humains en Géorgie, ont été qualifiées d'«absurdes» par Eric Pahon, porte-parole du Pentagone.

«Ces accusations sont absurdes […] Les États-Unis ne développent pas d'armes chimiques dans le Centre Lugar. De plus, il ne s'agit pas d'un établissement américain», a-t-il lancé vendredi.

Selon lui, la mission de ce laboratoire consiste à «protéger les citoyens des menaces biologiques» et à «détecter des maladies infectieuses».

Plus tôt, Igor Giorgadze avait déclaré lors d'une conférence de presse à Moscou que le Centre pour la santé publique Richard G. Lugar, situé près de Tbilisi et financé par les États-Unis, aurait organisé des expériences liées à l'hépatite C. Il avait indiqué que 30 personnes y étaient mortes en décembre 2015 et 43 autres en avril et en août 2016. D'après les documents officiels, la cause de leur mort n'avait pas été identifiée.

Suite à ces accusations, Moscou a demandé vendredi à Washington de fournir des informations sur cet établissement. La Défense russe entend étudier les documents cités par M. Giorgadze.

Le Centre Lugar a été ouvert en 2011 sous les auspices du Centre national géorgien pour le contrôle des maladies et la santé publique.