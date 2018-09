Moscou et Mexico «très intéressés à développer les échanges économiques»

La Russie et le Mexique sont intéressés à renforcer leurs échanges commerciaux et à accroître leurs investissements, a indiqué à Sputnik l'ambassadrice du Mexique en Russie, Norma Pensado, qui s'est rendue à Vladivostok dans le cadre du Forum économique oriental.

Comme l'a souligné Mme Pensado, c'est une des raisons pour lesquelles elle a décidé d'assister pour la première fois au Forum qui s'est déroulé du 11 au 13 septembre dans la ville portuaire russe de Vladivostok.

«La Russie et le Mexique sont des économies importantes dans le monde […] mais nos échanges économiques, les investissements et le commerce sont vraiment très petits. Tous les deux: la Russie et le Mexique, nous sommes très intéressés à développer mieux nos échanges économiques, les investissements. Et c'est pour cela qu'on essaie de se connaître mieux et d'identifier des possibilités.»

© Sputnik . Viktor Vytolski L'ambassadrice du Mexique en Russie, Norma Pensado

Norma Pensado a en outre souligné que, pour elle, l'«important c'était de ne pas être ambassadeur seulement auprès de Moscou, mais auprès de tout le pays».

«La Russie est un pays si grand qu'on doit vraiment connaître et couvrir tout ce qu'on peut. Je crois que ce Forum ici, c'est une très bonne opportunité de connaître une autre partie de la Russie et d'essayer d'identifier d'autres possibilités.»

Le Forum économique oriental se tenait du 11 au 13 septembre à Vladivostok, dans l'Extrême-Orient russe.