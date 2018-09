La Russie accepte les conditions posées par l’AMA en vue de sa réintégration

La lettre signée par le ministère russe des Sports, Pavel Kolobkov, adressée à Craig Reedie, le président de l'Agence mondiale antidopage (AMA), a été postée sur Twitter par le journaliste allemand Hajo Seppelt. Cette lettre est une réponse à un compromis proposé vers la conformité de l'Agence russe antidopage (RUSADA).

«Afin d'avancer, afin de mener la RUSADA vers la conformité aux demandes de l'AMA, je suis d'accord pour accepter les deux conditions inscrites dans la feuille de route, mentionnées dans votre lettre du 22 juin», indique le document.

Pavel Kolobkov souligne que la Russie accepte entièrement la décision du Comité international olympique (CIO) datée du 5 janvier 2017 fondée sur les conclusions de la Commission Schmid du CIO.

«Après la réintégration de la RUSADA et un accord du Comité d'enquête russe, nous fournirons à un expert indépendant, nommé par l'AMA et le Comité d'enquête russe, un accès (sous la supervision du Comité d'enquête russe et à condition de garder l'intégrité des données) à une copie conforme des données du système moscovite de gestion de l'information du laboratoire (SIL) et aux données analytiques non traitées, mentionnées dans votre lettre», a écrit le ministre.

Toujours selon la lettre, si dans la base de données du SIL et dans les données brutes des résultats d'analyses potentiellement défavorables en ce qui concerne les échantillons se trouvant au laboratoire sont découverts, une vérification supplémentaire sera menée aux termes de la coopération entre l'AMA et le Comité d'enquête russe.

Auparavant, le comité indépendant d'examen de la conformité (CRC) de l'AMA avait recommandé la réintégration de la RUSADA au cours d'une réunion du comité exécutif de l'AMA qui se tiendra le 20 septembre.