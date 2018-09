Moscou: les suspects de l'affaire Skripal ne sont aucunement liés à Poutine ou au Kremlin

Les deux Russes qui ont été identifiés par Londres comme les principaux suspects dans l'affaire de l'empoisonnement de l'agent double Sergueï Skripal et de sa fille Ioulia, Alexandre Petrov et Rouslan Bochirov, n'ont rien à avoir ni avec Poutine, ni avec le Kremlin, selon le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.

«C'est que ni Petrov, ni Bochirov n'ont de lien avec Vladimir Poutine», a-t-il indiqué dans une émission diffusée ce dimanche par la chaîne de télévision Rossiya 1 dans l'Extrême-Orient russe.

Il a précisé que les deux hommes n'avaient, en outre, aucun rapport avec le Kremlin.

Alexandre Petrov et Rouslan Bochirov ont été identifiés par Londres comme les principaux suspects dans l'affaire de l'empoisonnement à Salisbury de l'agent double Sergueï Skripal et de sa fille Ioulia. Ceux-ci ont été retrouvés inconscients aux abords d'un centre commercial. Une semaine plus tard, la Première ministre britannique, Theresa May, avait accusé Moscou d'être derrière leur empoisonnement.

La Russie a toujours démenti les allégations de Londres. Début avril, les chercheurs du laboratoire britannique de Porton Down avaient reconnu ne pas être en mesure d'établir le pays d'où provenait l'agent innervant utilisé dans la tentative d'assassinat. Le gouvernement russe a à plusieurs reprises demandé à Londres de lui permettre de participer à cette enquête.