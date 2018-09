Xi Jinping participe activement au Forum économique oriental, le Kremlin explique pourquoi

D'après le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, le fait que Xi Jinping soit venu à Vladivostok pour participer au Forum économique oriental prouve qu'il fait confiance à Vladimir Poutine et qu'il considère la région de l'Extrême-Orient russe comme une région d'une grande importance.

«Tout d'abord, la participation du Président chinois à la session plénière, à la discussion, cela est probablement le témoignage de l'atmosphère de confiance qui existe entre nos deux pays. Effectivement, traditionnellement, le Président ne participe pas à la discussion. Il n'y avait pas participé à Davos. Et le fait qu'il a pris la décision de participer au Forum à part entière, dit qu'il "a" — se sent en confort ici, "b" — il fait confiance à son homologue Poutine et "c" — cela est une région importante pour lui, un événement important pour lui, où, vous avez vu, il a exceptionnellement bien participé», a déclaré Dmitri Peskov.

Il a également souligné le travail sérieux et important mené lors du Forum économique oriental, afin de préparer un événement d'une telle envergure.

«Le Forum ne peut pas rapprocher l'Extrême-Orient. Pourtant, n'oubliez pas qu'une équipe géante travaille, 1.000 personnes travaillent. Une génération de nouveaux projets, des Territoires de développement prioritaire […]. Tout cela rapproche l'Extrême-Orient, ce qui le rend compétitif, lui donne des avantages supplémentaires. Parce qu'il ne faut pas oublier que, notamment, l'Extrême-Orient russe se trouve dans une région qui se développe à un rythme plus rapide que l'Europe. C'est pourquoi, bien sûr, il faut s'y conformer», a ajouté le porte-parole du Kremlin.

Le Forum économique oriental s'est tenu à Vladivostok du 11 au 13 septembre. Parmi les participants de la discussion cette année figuraient également le Premier ministre japonais Shinzo Abe, le Premier ministre sud-coréen Lee Nak-yeon et le Président mongol Khaltmaagiyn Battulga.