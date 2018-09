La recherche d’alternatives au dollar est une tendance mondiale majeure, selon le Kremlin

La tendance mondiale de rechercher une monnaie de réserve alternative au dollar américain est évidente, selon le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. D’après lui, de plus en plus de pays sont enclin à penser que le dollar américain n’est plus une monnaie sûre.

De plus en plus de pays aujourd'hui sont en train de chercher une monnaie de réserve qui servira d'alternative au dollar américain, selon le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, parlant à la télévision russe.

«Et, soudainement, le pays d'émission du dollar américain commence à prendre des mesures qui commencent à déstabiliser la confiance dans cette monnaie de réserve. Et, de plus en plus de pays, pas seulement à l'est, mais aussi en Europe, commencent à réfléchir à comment minimiser leur dépendance vis-à-vis du dollar américain. Ils comprennent soudainement que "a" — cela est possible, "b" — il faut le faire et "c" — "sauve-qui-peut", il faut le faire vite», a déclaré Dmitri Peskov.

De plus, le porte-parole du Kremlin a souligné qu'«il n'est pas facile de remplacer un système qui est déstabilisé par un nouveau pilier… mais le fait qu'il y ait une tendance à la recherche d'alternatives» est évident.