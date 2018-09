Moscou et Pékin pourraient-ils créer leur propre F-35?

Sur fond de coopération militaro-industrielle étroite, Moscou et Pékin pourraient développer un projet conjoint de chasseur de cinquième génération embarqué supérieur au F-35B américain, indique la revue The National Interest.

© AP Photo / Xinhua, Zha Chunming Médias: la Chine développerait un nouveau chasseur embarqué

La Russie et la Chine pourraient réaliser un projet conjoint de chasseur de cinquième génération à décollage court et atterrissage vertical, annonce la revue bimensuelle américaine The National Interest.

La Chine dispose déjà du Shenyang J-15 créé sur la base du Su-33 russe, mais l'exploitation de cet aéronef de quatrième génération est accompagnée de nombreux problèmes.

© AP Photo / Xinhua, Zha Chunming Le J-15 chinois créé sur la base du Su-33 russe

Dans ce contexte, des experts militaires chinois discutent la possibilité d'élaborer un nouvel avion embarqué sur la base des Chengdu J-20 et Shenyang J-31 et d'un drone embarqué. Toutefois, ce ne sont que des projets théoriques, constate The National Interest.

© AP Photo / Li Gang/Xinhua Le Chengdu J-20

Quant à la Russie, ses avions de ce type Su-33 et MiG-29K ont été développés à l'époque soviétique. En août, le vice-Premier ministre russe Youri Borissov a annoncé des travaux sur un nouveau chasseur embarqué à décollage et atterrissage verticaux.

© AP Photo / Xinhua, Liu Dawei Le Shenyang J-31

L'auteur de l'article rappelle qu'en 1994 la Chine a acheté un des prototypes de l'avion soviétique/russe à décollage et atterrissage verticaux Yak-141, dont les technologies auraient été utilisées par les Américains pour créer le F-35B. Il se réfère à une interview de l'ex-pilote de test soviétique Alexeï Sinitsin, accordée à un média chinois, qui estime que cet aéronef et son prédécesseur le Yak-38 pourraient servir de tremplin pour élaborer un aéronef russo-chinois supérieur au F-35.

© Sputnik . Sergey Subbotin Le Yak-141

Ainsi, l'expérience et l'ingénierie russes pourraient être combinées aux ressources matérielles chinoises, conclut The National Interest.