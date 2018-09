Moscou répond à la décision de Porochenko de rompre le Traité d’amitié avec la Russie

Le ministère russe des Affaires étrangères a exprimé ses regrets face à la décision du Président ukrainien Piotr Porochenko de rompre le Traité d’amitié, coopération et partenariat entre l’Ukraine et la Russie. Selon la diplomatie russe, les relations entre Moscou et Kiev seront restaurées par d’autres politiciens ukrainiens plus responsables.