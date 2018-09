Grand mufti de Syrie: la base russe doit rester pour toujours à Tartous

La base navale russe de Tartous, en Syrie, doit fonctionner en permanence en tant que témoignage des relations étroites entre la Russie et la Syrie, a indiqué aux journalistes mercredi à Moscou le grand mufti de Syrie, cheikh Ahmad Badreddine Hassoun.

© Sputnik . Dmitriy Vinogradov La Défense russe sur l’état des forces russes qui restent en Syrie

«La Syrie souhaite conserver ce "jardin" à Tartous nommé base russe afin de préserver des relations étroites et un dialogue permanent entre la Russie et la Syrie. Cette base y existait déjà à l'époque du Président Hafez el-Assad, et elle existe encore aujourd'hui, et elle y restera toujours», a déclaré le religieux.

Plus tôt dans la journée, le grand mufti de Syrie avait rencontré le patriarche de Moscou et de toutes les Russies Cyrille, pour la première fois depuis 2014.