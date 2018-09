La Défense américaine dévoile la raison des syncopes de pilotes militaires américains

Les Forces aériennes des États-Unis ont découvert que les problèmes respiratoires et les syncopes dont étaient victimes les pilotes de chasseurs légers T-6 Texan II avaient été causées par des défaillances des filtres et du logiciel de système de l’alimentation en oxygène, indique The Air Force Times.

Le changement des composants du gaz respirable utilisé pour alimenter les masques à oxygène a causé des syncopes parmi des pilotes d'avions d'assaut légers américains T-6 Texan II, annonce le portail The Air Force Times.

De nombreux problèmes respiratoires parmi les pilotes de ces avions de combat et d'entraînement ont été enregistrés depuis le début de leur exploitation en 2001. Le mois de janvier 2018 a vu une série de plusieurs incidents de ce type et les vols de ces appareils ont donc été suspendus.

À en croire les militaires américains, les filtres et les soupapes du système d'alimentation en oxygène des pilotes se mettaient hors service plus tôt que prévu, provoquant des défaillances du logiciel, qui commençait alors à augmenter ou réduire la teneur en oxygène du gaz respirable. Dans le premier cas, le pilote faisait face à une hypocapnie et dans le deuxième, à une hypoxie, ces deux états causant vertiges, nausées et syncopes.

Les Forces aériennes des États-Unis entendent améliorer ces systèmes d'alimentation en oxygène, mais ces travaux prendront quelques années. Le logiciel des T-6 doit également être renouvelé.

Pour rappel, des pilotes d'avions d'entraînement T-45 Goshawk et de chasseurs F/A-18 Super Hornet, F-22 Raptor et F-35 se plaignent depuis longtemps de problèmes similaires.