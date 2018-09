Pour aider Madrid à stopper les migrants, Trump suggère un projet pharaonique au Sahara

Pour freiner l'arrivée des migrants en Espagne, Donald Trump a trouvé utile de conseiller au gouvernement espagnol de construire un mur au Sahara, à l'image de ce qu'il envisage de mettre en place à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. C'est ce qu'a révélé ce mardi Josep Borrell, ministre espagnol des Affaires étrangères, lors d'un déjeuner à Madrid. La proposition du locataire de la Maison-Blanche a déclenché une vague de réactions satiriques sur les réseaux sociaux.

«Fermer les ports n'est pas une solution et construire un mur le long du Sahara, comme me le suggérait récemment le président Trump, n'est pas non plus une solution», a déclaré le chef de la diplomatie espagnole dans une vidéo diffusée par les médias locaux.

Selon le ministre, M. Trump n'a rien voulu retenir des arguments sceptiques avancés par les diplomates espagnols qui essayaient de lui expliquer que le Sahara s'étendait sur 4.800 kilomètres. «La frontière du Sahara ne peut pas être plus grande que notre frontière avec le Mexique», aurait alors répliqué Donald Trump. Pour information, la frontière entre les États-Unis et le Mexique s'étire sur environ 3.100 kilomètres.

Les réactions aux propos du Président Trump ne se sont pas fait attendre sur les réseaux sociaux.

@DonaldTrump tjrs au top de sa forme! le gars suggère un doss à l'#ESPAGNE… et il a trouver la SOLUTION construire un mur à travers le #SAHARA pr résoudre la crise d migrants en Europe… mais il en a pas marre lui 😭😂 #TrumpDerangementSyndrome #trump #DonaldTrump pic.twitter.com/GZ7BR0IMqY — Mù-neerah-Dz (@MouNiira_ZiiAnE) 20 сентября 2018 г. ​ Trump est nul en géographie: il a proposé de construire un mur entre l'Espagne et le Sahara pour lutter contre l'immigration https://t.co/rxYyHs1AAv — ypo36 (@ypo36) 20 сентября 2018 г. Ces déclarations de M. Borrell interviennent alors que les dirigeants de l'Union Européenne sont réunis à Salzbourg, en Autriche, pour un sommet notamment consacré à la question migratoire. Avec plus de 38.000 migrants entrés illégalement sur son sol en 2018, l'Espagne est actuellement la première porte d'entrée pour l'immigration clandestine en Europe, selon l'OIM. A) L'Espagne n'a aucune frontière avec le Sahara.

B) Le désert du Sahara couvre + de 9 millions de km2.

C) On y retrouve déjà un mur de 2720 km. Il a été construit par le Maroc lors de la guerre du Sahara occidental. (Rien à voir avec les flux migratoires)https://t.co/tAPnxaxvkg — Yasmine Mehdi (@YasmineMhdi) 20 сентября 2018 г.

Durant sa campagne électorale de 2016, Donald Trump a promis de construire à la frontière mexicaine un mur 3.100 kilomètres, pour empêcher l'entrée de clandestins aux États-Unis. Ce dernier coûterait jusqu'à 20 milliards de dollars (17 milliards d'euros) selon certaines estimations.