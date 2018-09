Avec un souffleur de feuilles contre une tempête: quand le nettoyage prévaut (vidéos)

La tempête, qui a surtout frappé le nord de l'Irlande et l'Écosse mercredi, causant des morts et de nombreux dégâts, n’a pas empêché les membres des services publics de bien faire leur métier… Des employés armés de souffleurs de feuilles ont été aperçus dans les rues de la ville en proie à l’aléa climatique.

Sur les séquences des vidéos publiées sur Twitter, on voit le fort vent faire se tordre les arbres, alors que des hommes nettoient les rues avec des souffleurs de feuilles…

#StormAli meets man with leaf blower… pic.twitter.com/hqJ2moVMcG — D U B L I N M A C K E R (@dublinmacker) 19 сентября 2018 г.​

La tempête Ali, qui frappait mercredi l'Irlande, a fait deux morts, une touriste suisse dont la caravane a été emportée par le vent et un homme tué par la chute d'un arbre.

La tempête, qui a surtout frappé le nord de l'Irlande et l'Écosse mercredi, causant de nombreux dégâts en Irlande avec des chutes d'arbres, des routes fermées et des dizaines de milliers de foyers privés d'électricité, devrait perdre en intensité et se déplacer vers le nord de l'Angleterre et le pays de Galles ce jeudi.