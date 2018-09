Merkel snobe May sous les yeux de tout le monde

Angela Merkel a ostensiblement refusé de saluer Theresa May lors du sommet informel des chefs d'État et de gouvernement de l'UE qui s'est déroulé les 19 et 20 septembre à Salzbourg, en Autriche, informe The Daily Express.

© REUTERS / Alkis Konstantinidis Véritable «veste-suicide» pour le Royaume-Uni: Johnson tacle Theresa May sur le Brexit

Le média indique que la Première ministre britannique a souri en remarquant la chancelière allemande s'approcher du groupe des dirigeants européens. Mais son attitude bienveillante n'a pas été récompensée. En effet, Angela Merkel est passée devant Theresa May afin de saluer la Présidente lituanienne Dalia Grybauskaite. The Daily Express précise que plus tard, la dirigeante allemande s'est quand même retournée vers Theresa May.

La rencontre de Salzbourg a été marquée par les tensions accrues au sujet de Brexit. Le président du Conseil européen a appelé Theresa May à «retravailler» ses propositions présentées mercredi. Emmanuel Macron a, à son tour, qualifié «d'inacceptable en l'état» le projet de Theresa May. Le projet de cette dernière, intitulé «Chequers», prévoit le maintien d'une relation commerciale étroite avec l'UE après le divorce, grâce à la mise en place d'une zone de libre-échange pour les biens, qui résoudra de fait selon elle le problème de la frontière irlandaise.

Selon The Guardian, il s'agit d'une «humiliation» pour la Première ministre britannique qui n'a plus que deux mois pour finaliser un accord avec les Vingt-sept. Cette question sera à l'ordre du jour du prochain Conseil de l'UE qui aura lieu les 17 et 18 octobre.