Lavrov explique en quoi le dollar n'inspire plus confiance

Commentant les nouvelles sanctions récemment introduites par les États-Unis contre la Russie, Sergueï Lavrov a indiqué que de telles mesures avaient une influence négative sur la monnaie américaine et sapaient la confiance en la devise de la communauté internationale.

Le ministère russe des Affaires étrangères s'est prononcé sur les conséquences de la politique des sanctions que les États-Unis appliquent actuellement à l'encontre de la Russie.

«En ce qui concerne les sanctions que les États-Unis ont imposé sur des personnes physiques et morales russes, cela ne nous étonne point. Quant aux sanctions contre la société Sukhoi et une usine à Komsomolsk-sur-l'Amour, il s'agit, bien sûr, d'une concurrence malhonnête dont les États-Unis font de nouveau preuve. Une nouvelle fois nous voyons que le système du dollar se discrédite et que la confiance dans le dollar diminue», a-t-il indiqué.

Le gouvernement américain a placé ce jeudi 27 personnes et six entités russes supplémentaires issues du secteur militaire et du renseignement sur sa liste noire. Toute transaction avec ces dernières est désormais interdite sous peine de sanctions.

En outre, Washington a annoncé avoir sanctionné le Département de développement des équipements, organisme chinois supervisant les technologies militaires et qui avait acheté des avions de chasse Su-25 et des systèmes de défense S-400 à la Russie, en violation d'une loi américaine de sanctions contre Moscou adoptée l'an dernier.