Rohani menace Trump du sort de Saddam Hussein

Le Président Trump et son pays connaîtront le même destin que Saddam Hussein, si Washington ne révise pas sa politique à l’encontre de Téhéran, a déclaré le Président iranien Hassan Rohani.

«L’Onu et le Conseil de sécurité ont qualifié Saddam de responsable du début de la guerre [Iran-Irak de 1980 à 1988, nldr] et tous les pays qui l’avaient soutenu avant l’ont regretté. Le même sort attend Trump et l’Amérique», a-t-il déclaré, cité par Press TV.

Président de l'Irak de 1979 à 2003, Saddam Hussein a été renversé en avril 2003 suite à l'invasion du pays par une coalition internationale dirigée par les États-Unis et le Royaume-Uni. Jugé et condamné à mort par la Cour suprême d'Irak, Saddam Hussein a été exécuté fin décembre 2006.

© AFP 2018 Alireza MOHAMMADI / ISNA Rohani promet une «réponse terrible» à l'attentat lors d’un défilé militaire

Ce 8 mai, Donald Trump a annoncé que son pays se retirait de l'accord signé en 2015 entre les grandes puissances et l'Iran, qui avait accepté d'abandonner son programme nucléaire en échange de la levée d'une partie des sanctions internationales.

Les signataires européens de l'accord de Vienne, officiellement nommé Plan d'action global conjoint, ont promis de faire tout leur possible pour le sauver, malgré le retrait américain, notamment pour préserver les relations commerciales et les investissements pétroliers qui ont repris après son entrée en vigueur.