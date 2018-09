Cette ville décroche la palme d’un classement des villes les plus sûres

La capitale des Émirats arabes unis est considérée comme la ville la plus sûre en 2018, selon le service de statistique Numbeo. Il a analysé le taux de criminalité de 327 villes dans le monde et a conclu que la ville d'Abou Dabi possédait un taux de sécurité de 86,37%, quant au taux de criminalité, il n'excède pas 13,63%.

Parmi les villes les plus sûres en ce qui concerne les crimes figurent aussi Doha, la capitale du Qatar, et Bâle en Suisse, qui arrivent respectivement en deux et trois places dans ce classement. Les taux de criminalité dans ces deux villes ne sont que de 14,48% et 16,01%.

Singapour (avec 16,23% de taux de criminalité), Québec (16,43%), Osaka (16,77%), Tokyo (16,86%), Berne (17,24%), Munich (17,45%) et Zurich (19,01%) complètent le top 10 des villes les plus sûres au monde avec le plus faible nombre de crimes en 2018.

Quant à Paris, elle occupe la 236e place dans cette liste avec un taux de criminalité de 52,95%, tandis que la ville de San Pedro Sula au Honduras a été considérée comme la plus dangereuse au monde avec un taux de criminalité de 85,15%.