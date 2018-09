Une provocation? Des navires de la Marine ukrainienne violent la zone économique russe

Des navires de la marine ukrainienne sont entrés dans la zone économique exclusive russe, au large de la Crimée. Selon le politologue Vladimir Djaralla, il s’agit d’une provocation non seulement de la part de l’Ukraine, mais aussi de la part de l’Otan afin de savoir quelles actions de riposte pourraient suivre du côté russe.

Deux navires de la marine ukrainienne sont entrés dans la zone économique exclusive russe, au large de la Crimée, rapporte le département des frontières du Service fédéral russe de sécurité (FSB) en République de Crimée.

Dans une interview accordée à RT, le politologue Vladimir Djaralla a indiqué que cette démarche devait être vue comme une provocation de la part de l'Ukraine commise afin de savoir quelles actions de riposte pourraient suivre du côté russe.

«Dans cette situation, la provocation ukrainienne, et c'est précisément une provocation, est d'abord une tentative de savoir si la Russie est prête à réagir. Deuxièmement, comment elle va réagir. Et troisièmement, c'est de montrer encore une fois ce que la marine ukrainienne représente elle-même», estime l'expert.

Selon lui, les actions des marins ukrainiens ont été coordonnées avec l'Otan, car «la planification des opérations militaires, et en particulier des opérations maritimes, est sous le contrôle total des conseillers de l'Otan».

© Sputnik . Sergey Malgavko L’Ukraine explique son refus de retirer ses navires de Crimée

«Et maintenant, ils surveillent et collectent des informations pour savoir si les gardes-frontières et les forces armées russes sont en service et surveillent ce qui se passe. Maintenant ils ont compris que les Russes les surveillaient. Ils vérifient comment ceux-ci réagissent, à quelle vitesse, ce qui se passe », a ajouté le politologue.

Le navire Donbass et le remorqueur Korets de la Marine ukrainienne sont déployés près des côtes de la Crimée et se dirigent au nord-est. Selon le département des frontières du FSB en République de Crimée, les navires de la garde côtière russe accompagnent les navires ukrainiens «conformément aux normes du droit maritime international et dans l'intérêt de la sécurité de la Russie».