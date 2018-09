Le crash de l’Il-20 reconstitué en 3D par la Défense russe (vidéo)

Une séquence d’environ une minute modélise la chronologie et les circonstances dans lesquelles a été abattu l’Il-20 russe. On y voit l’emplacement d’un navire français, celui de l’avion russe ainsi que quatre chasseurs israéliens au moment du drame.

Le ministère russe de la Défense a publié ce dimanche une reconstruction 3D de la catastrophe de l'Il-20 accidentellement abattu pas la DCA syrienne lors d'un raid israélien.

Une séquence longue d'à peu près une minute modélise les circonstances du drame qui s'est produite le 17 septembre au large de la Syrie.

On y voit l'Il-20 qui décolle de la base de Hmeimim et fait une boucle dans l'air à proximité d'Idlib. Peu après, quatre chasseur israéliennes montent dans le ciel, survolent la frégate française Auvergne naviguant dans la Méditerranée orientale, et bombardent le littoral de la Lattaquié.

L'avion russe prend ensuite la direction du littoral, où l'un des appareils israéliens l'approche. À 35 km des côtes syriennes, l'Il-20 avec 15 militaires à son bord se voit abattu par un missile de la DCA syrienne et disparaît dans la mer.

Selon la Défense russe, les pilotes israéliens des chasseurs F-16 ont délibérément utilisé l'II-20 russe pour échapper aux tirs syriens.