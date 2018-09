«Rien ne changera»: Israël sur ses raids en Syrie après le drame de l’Il-20

L'État hébreu n'abandonnera pas ses opérations contre la présence militaire de l'Iran en Syrie, malgré le drame qui s'est produit avec l'Il-20 russe, accidentellement abattu par la DCA syrienne lors d'un raid aérien de l'aviation israélienne, a déclaré Avigdor Liberman, ministre israélien de la Défense.

