Crash de l'Il-20: un expert russe dénonce l’«ingratitude inexplicable» d’Israël

Sur fond d'années de coopération entre la Russie et Israël, l'incident avec l'Il-20 en Syrie semble être «une ingratitude inexplicable»: Israël savait que l'avion russe était dans le ciel, il n'y avait aucune nécessité de bombarder la Syrie à ce moment-là, estime le chef scientifique de l'Institut des études orientales de l'Académie des sciences russe, Vitali Naoumkine.

Selon l'expert, ces actions semblent être «une ingratitude inexplicable» dans le contexte de la coopération actuelle entre la Russie et Israël.

«Nous avons beaucoup fait pour Israël et nous avons toujours pris en compte les intérêts d'Israël, depuis l'époque soviétique, même quand nous n'avions pas de relations aussi normales que celles que nous avons maintenant, de coopération étroite, ni de partenariat très étroit. Le but de provoquer la destruction de l'amitié que nous avons aujourd'hui n'est pas clair», a-t-il déclaré.