Espagne: plus de 500 migrants secourus en Méditerranée en un week-end

Plus de 500 migrants ont été secourus en mer Méditerranée en un week-end alors qu’ils tentaient d’atteindre les côtes espagnoles, ont indiqué les services de sauvetage du pays.

La Société espagnole de sécurité et de sauvetage maritimes (SASEMAR) a déclaré avoir sauvé plus de 500 migrants ce week-end qui se dirigeaient vers l'Espagne via la mer Méditerranée.

Ainsi, selon la SASEMAR, 381 migrants sur 10 bateaux ont été secourus sur la côte andalouse et 12 personnes sur un bateau ont été sauvées dans les îles Baléares le samedi 22 septembre.

A lo largo del día, se han rescatado 381 personas de 10 pateras en las costas andaluzas y 12 personas de una patera en Baleares. Medios: Salvamares Algenib, Arcturus, Alnitak y Acrux; Guardamar Polimnia, Luz de Mar, Helimer 207, Sasemar 102 y patrullera Monte Sperone @Frontex — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) 22 сентября 2018 г.

​En outre, le dimanche 23 septembre, la SASEMAR a annoncé avoir sauvé 117 migrants sur deux bateaux dans la mer d'Alboran.

Route d'Alborán — dimanche 16h

117 migrants (dont 34 femmes et 5 enfants) secourus de 2 embarcations. Ils devraient arriver à #Malaga vers 17h25. pic.twitter.com/SypoSKq9XG — SUD MPLR (@SUD_MPLR) 23 сентября 2018 г.

​Depuis le début de l'année 2018, plus de 78.000 migrants, dont 1.700 ont péri, ont traversé la Méditerranée tandis que l'Espagne est devenue une destination privilégiée en Europe pour de nombreuses embarcations de réfugiés. Ainsi, 34.238 sont arrivés en Espagne (359 personnes sont mortes lors du trajet). Ceci fait qu'en 2018 le flux de migrants essayant d'atteindre les côtes espagnoles a triplé.

Depuis 2015, l'Europe traverse la crise migratoire la plus importante depuis l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Selon l'Onu, l'année 2016 a été la plus meurtrière pour les réfugiés qui tentent de se rendre en Europe par la Méditerranée: plus de 3.800 personnes sont mortes en tentant la traversée alors même qu'elles étaient trois fois moins à suivre cet itinéraire. Ce triste record avait été précédemment établi en 2015 avec 3.771 victimes.