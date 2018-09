Ali Khamenei nomme les commanditaires de l'attentat d'Ahvaz

Selon l'ayatollah Ali Khamenei, l'attaque terroriste perpétrée lors du défilé militaire à Ahvaz a été commanditée par les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite.

© Sputnik . Aleksey Nikolskyi Attentat en Iran: Poutine prêt à renforcer la lutte antiterroriste aux côtés de l’Iran

Les auteurs de l'attentat qui a fait des dizaines de morts et blessés lors d'un défilé militaire à Ahvaz en Iran ont été payés par Riyad et Abou Dabi et soutenus par Washington, estime le guide suprême de la révolution islamique Ali Khamenei

«Selon des rapports, cet acte lâche a été commis par des gens qui reçoivent une assistance américaine lorsqu'ils sont attrapés en Syrie et en Irak et qui sont payés par l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis», a déclaré l'ayatollah, cité par son site officiel.

© AP Photo / ISNA, Behrad Ghasemi Suite à l’attentat, l’Iran convoque des envoyés occidentaux dont du Royaume-Uni

L'attentat d'Ahvaz, dans le sud-ouest du pays, a été revendiqué par le groupe djihadiste Daech * qui n'a cependant apporté aucun élément probant permettant d'accréditer sa revendication. Suite à l'attaque, l'Iran a convoqué les envoyés du Royaume-Uni, du Danemark et des Pays-Bas, après avoir accusé ces trois pays d'abriter des groupes d'opposition hostiles aux autorités de Téhéran.

L'ayatollah Ali Khamenei a promis que son pays «punirait sévèrement» tous ceux qui se trouvent derrière l'attaque d'Ahvaz.

*Organisation terroriste interdite en Russie