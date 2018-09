Pourquoi les USA redoutent-ils les records de production de blé russe?

© Sputnik . Alexander Kryazhev The Wall Street Journal: les fermiers US menacés par les exportations de blé russes

Interrogé par la chaîne de télévision RT, le vice-président de l'union russe des céréales Alexandre Korbout a expliqué les inquiétudes des États-Unis causées par la production et l'exportation record de blé russe.

«Cette année, l'Association américaine du blé a arrêté de travailler en Russie, parce que les chiffres d'importations sont extrêmement bas. Le fait que les fermiers américains souhaitent que le marché soit libre et qu'ils commercent mieux, est pleinement explicable. C'est un phénomène normal. Personne n'aime la concurrence», a souligné M.Korbout.

© Sputnik . Alexey Malgavko Le Mexique opte pour le blé russe. Pourquoi?

Selon lui, les exportations russes ont été augmentées grâce au renforcement de la production et du rendement du blé.

«Ces deux dernières années, la Russie a été le numéro un de l'exportation de blé dans le monde. Depuis des années, nous sommes dans le top 5. La Fédération de Russie est un grand producteur de blé et un des plus importants exportateurs. […] Un canal supplémentaire de distribution est apparu. Il apporte beaucoup d'argent à l'agriculture et à l'économie nationale», a ajouté l'interlocuteur de RT.

Auparavant, The Wall Street Journal avait informé que les agriculteurs russes étaient en train de gagner face aux producteurs américains sur le marché des céréales. Selon le média, au cours de l'année agricole 2017, les exportations de blé russes ont augmenté d'environ 50%, pour atteindre 40 millions de tonnes, ce qui est un record de ces 25 dernières années. Plus encore, ces trois dernières années, la Russie a par deux fois été le plus grand exportateur mondial, devançant les États-Unis.