Idlib: le couloir humanitaire d’Abu al-Duhur de nouveau accessible (photos)

Le couloir humanitaire d'Abu al-Duhur a repris mardi ses activités dans le gouvernorat syrien d'Idlib, rapporte un correspondant de Sputnik sur place.

© Sputnik . Basel Shartouh Abu al-Duhur

Les civils ont déjà commencé à emprunté ce couloir. Ils quittent les régions contrôlées par les terroristes et se dirigent vers les positions de l'armée syrienne.

Abu al-Duhur © Sputnik . Basel Shartouh

Abu al-Duhur © Sputnik . Basel Shartouh

Abu al-Duhur © Sputnik . Basel Shartouh

Abu al-Duhur © Sputnik . Basel Shartouh

Abu al-Duhur © Sputnik . Basel Shartouh

Abu al-Duhur © Sputnik . Basel Shartouh 1 / 6 © Sputnik . Basel Shartouh Abu al-Duhur

L'entrée du couloir humanitaire est contrôlée par les extrémistes des groupes Ajnad al-Kavkaz* et Front al-Nosra*, a indiqué à Sputnik une source militaire. Cette fois-ci, ils ont à nouveau interdit aux jeunes hommes civils de quitter la zone. Pour cette raison, les autres membres de leurs familles ont refusé de quitter Idlib et sont retournés dans leurs foyers.

© AFP 2018 Ludovic Marin La France salue l'accord russo-turc sur Idlib

Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan se sont récemment entendus sur la mise en place d'une zone démilitarisée large de 15 à 20 km le long de la ligne de contact entre les forces gouvernementales et les groupes d'opposition armés dans le gouvernorat d'Idlib d'ici le 15 octobre. Les ministres de la Défense russe et turc ont signé de leur côté un mémorandum sur la stabilisation de la situation dans la zone de désescalade d'Idlib. L'un des points de ce mémorandum prévoit la réouverture des routes Alep-Lattaquié et Alep-Idlib avant la fin de l'année en cours.

Le gouvernorat d'Idlib se trouve entre les mains des terroristes du Front al-Nosra* depuis 2015. Les membres de groupes radicaux qui avaient refusé de se rendre aux forces gouvernementales syriennes lors des opérations antiterroristes à Alep, à Homs et dans la Ghouta orientale ont été évacués par des couloirs humanitaires aux termes des accords sur la réconciliation. Des terroristes du Front al-Nosra* et de Daech* y avaient également été transférés depuis le sud et le sud-ouest de la Syrie dont le territoire a été complètement libéré des terroristes le long de la frontière israélienne et jordanienne.

* Organisation interdite en Russie