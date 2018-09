Aquarius: «Les derniers sursauts d’humanité d'une UE rongée par le nationalisme»

La France, l’Espagne, le Portugal et l’Allemagne se sont engagés à accueillir les 58 migrants secourus par le navire humanitaire Aquarius, après des heures d'incertitude sur sa destination. Une décision discutée vivement en ligne.

Quatre pays de l'UE, l'Allemagne, le Portugal, la France et l'Espagne, ont trouvé un accord de «répartition solidaire» des 58 migrants secourus à bord du navire humanitaire Aquarius. En vertu de cet accord, la France accueillera 18 migrants, l'Allemagne et l'Espagne 15 chacune et le Portugal 10.

Menacé de ne plus pouvoir prendre la mer en raison de la décision du Panama de lui retirer son pavillon, le bateau avait demandé à la France l'autorisation exceptionnelle de débarquer à Marseille les migrants présents à son bord, dont 17 femmes et 18 mineurs. Toutefois, le gouvernement français avait répondu que le navire devait débarquer à Malte, selon la règle du port sûr le plus proche. Finalement, l'Aquarius se rendra bien à Marseille, mais sans personne d'autre à bord que son équipage.

Emmanuel Macron a expliqué mardi son refus d'accueillir l'Aquarius par sa volonté de protéger le droit international des provocations politiques et de ne pas renforcer l'extrême-droite en France en ouvrant grand les portes du pays à des migrants.

Pour lui, il s'agit aussi de refuser «les provocations des extrêmes», a-t-il dit, semblant faire allusion au ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, qui a fermé les ports italiens à ces bateaux, obligeant les Européens à trouver à plusieurs reprises des solutions d'urgence.

Après des heures d'incertitude quant au destin de l'Aquarius, le sujet est devenu mardi le centre des discussions sur la Toile.

De nombreux internautes ont réprimandé la France pour son cynisme et sa lâcheté:

2 pays pour enfin accepter 58 personnes en détresse.

C'est un jour de honte pour l'histoire de France.@EmmanuelMacron vous êtes un lâche. — Alimurene (@Alimurene) 25 septembre 2018

Pourquoi la France pousse l’#Aquarius à accoster à Malte 🇲🇹? le bateau sera immobilisé durant des mois et son équipage poursuivi en justice. Voilà la réalité du cynisme du gouvernement français. Nous n’oublierons jamais, ce jour où le gouvernement français ferme nos ports. — Thomas Portes ✊ (@Portes_Thomas) 25 septembre 2018

l'hypocrisie des médias et du gouvernement….. ils débarqueront en Espagne ou à Malte et ils finiront majoritairement en France — Gastone Depuchi (@DepuchiDeLevaca) 25 septembre 2018

Certains ont même comparé le Président de la République française au ministre italien de l'Intérieur

Merci #Malte pour accueillir l’#Aquarius. Honte à la France et à son gouvernement. @EmmanuelMacron ne vaut pas mieux que #Salvini. Les deux ferment les frontières. C’est inacceptable. — Thomas Portes ✊ (@Portes_Thomas) 25 septembre 2018

Cependant, certains ont critiqué les autorités africaines de se satisfaire d'une telle situation:

Ce n'est pas la France qui refuse la "vie des humaines", c'est l'Afrique qui recrachent ses enfants, comme un fumeur recrache ses glaires! — Adèle Adgena (@RixEpona) 25 septembre 2018

STOP au trafic de l'Aquarius! Ce bateau qui veut maintenant accoster à Marseille ne sauve personne! En accord avec les passeurs et les mafieux, il embarque des migrants au large de la Libye sous la protection de gardes-côtés libyens. C'est un trafic honteux. pic.twitter.com/ezSHKSuujS — Ladislas Poniatowski (@l_poniatowski) 25 septembre 2018

Ça vas pas recommencer tous les mois l’ #Aquarius c’est NON! Les trafiquants de migrants c’est NON! Ce bateau sans pavillon doit être désarmé et mis à la casse #GoBack — Mr Ducalme #AvecLW (@MrDucalme) 25 septembre 2018

Les prochaines élections européennes ont été également évoquées:

« Alors pour 3 miams aux élections européennes: Je refuse l’Aquarius sur mes côtes



— L’italie —La France..ou les 2 » pic.twitter.com/MiLzJtXEHk — Guillaume Blardone (@gblardone) 25 septembre 2018

Déjà au mois de juin, ce même navire humanitaire avait été au cœur d'une crise diplomatique après avoir récupéré 630 migrants au large de la Libye, finalement débarqués en Espagne après le refus de l'Italie et de Malte de les accepter.