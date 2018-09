Combien l’iPhone XS coûte-t-il réellement?

Des spécialistes du portail TechInsights ont additionné le coût des pièces détachées de l'iPhone XS et ont ainsi pu estimer le prix réel de ce smartphone.

À en croire leurs recherches, les composants d'un iPhone XS Max avec un SSD de 265 GB coûteraient un total de 443 dollars (soit 377 euros), tandis que son prix dans le commerce est de 1.100 dollars (soit 936 euros). C'est 51 dollars (soit 43 euros) de plus qu'un iPhone X doté d'un SSD de 64 GB, dont le prix des pièces est de 392 dollars (333 euros).

À 80 dollars (ou 68 euros), la pièce la plus chère du nouveau gadget d'Apple est son écran OLED de 6,5 pouces. En deuxième position, on retrouve la puce Apple A12 Bionic à 72 dollars (ou 61 euros). Pour la mémoire interne, il faut débourser 65 dollars (ou 55 euros).

Quant à l'élément le moins cher, c'est sa batterie. Elle coûte 9 dollars (soit 7,6 euros).

Le 12 septembre, Apple a présenté ses nouveaux iPhone, baptisés XS, XS Max et XR. Les deux premiers smartphones sont équipés d'écrans OLED avec une diagonale de 5,8 et 6,5 pouces et une résolution de 2436x1125 et 2688x1242 pixels respectivement.

Quant à la taille, l'iPhone XS garde la même que celle de l'iPhone X, et l'XS Max est quant à lui comparable à l'iPhone 8 Plus. En outre, les écrans prennent en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hertz, comme l'iPad Pro. Dans tous les cas, la face avant est noire. Les téléphones sont protégés contre l'eau et la poussière par la norme IP68.

Les aficionados de la marque à la pomme devront payer des sommes considérables pour les nouveaux modèles d'iPhone XS (1.159 euros) et XS MAX (1.259 euros).