Les quatre conditions du FMI pour octroyer un crédit à Kiev

Le Fonds monétaire international (FMI) a assorti de quatre conditions l'octroi d'un nouveau crédit à l'Ukraine, a annoncé le média ukrainien Ekonomitcheskaïa pravda en se référant à ses sources.

Selon le média, Kiev doit procéder à une nouvelle augmentation de 23% du prix du gaz, réaliser une réforme d'importance pour lutter contre la corruption, adopter un budget équilibré et réorganiser ses services fiscaux.

Plus encore, le FMI semble avoir cessé de faire confiance à l'Ukraine et c'est pour cette raison qu'il demande à Kiev d'honorer d'abord les engagements pris avant de débloquer des fonds.

Un programme d'assistance quadriennal du FMI à l'Ukraine prévoit l'allocation de 17,5 milliards de dollars. De 2015 à 2017, Kiev a reçu quatre tranches pour plus de huit milliards de dollars.

L'Ukraine devait recevoir la cinquième tranche à la fin de l'année 2017, mais jusqu'à présent, cela ne s'est toujours pas produit. L'une des conditions de l'octroi de cette tranche est une augmentation des prix du gaz pour la population, mais les dirigeants ukrainiens continuent de reporter la prise de cette décision.

Pour rappel, en 2016 et en 2017 la dette extérieure de l'Ukraine a augmenté de 18,9% et de 10,9% respectivement, et en cinq ans (entre le début de 2013 et le début de 2018), le rapport entre la dette publique et le PIB a presque doublé, passant de 36,6% à 71,8%.