Un Américain sauve son petit-fils au prix de sa vie

Au Nouveau-Mexique Gerard Greenough, âgé de 63 ans, est décédé en sauvant la vie de son petit-fils Austyn âgé de 13 ans, lorsque la voiture dans laquelle ils se trouvaient a chuté d'une montagne, a annoncé le Daily Mail.

Pendant une randonnée au début du mois de septembre, leur 4x4 s'est retrouvé coincé pendant la descente d'une montagne. En essayant de dégager le véhicule, Greenough a donné un coup d'accélérateur, et les roches sous les roues se sont détachées, entraînant la chute de la voiture.

Pendant la chute, il a enroulé ses bras autour de son petit-fils, créant ainsi une sorte de cocon protecteur autour de l'enfant.

En fin de compte, la voiture s'est arrêtée 45 mètres plus bas par rapport à l'endroit d'où elle était partie.

Un ambulancier qui se trouvait par hasard à proximité a pratiqué la réanimation cardio-respiratoire pendant 20 minutes, mais le grand-père n'a jamais repris conscience.

Austyn a passé quelques semaines à l'hôpital. Il a perdu une importante quantité de sang, et a souffert d'un pancréas et d'un foie lacérés, de clavicules brisées et de diverses fractures de la colonne vertébrale au dos et au niveau du cou.

Il est récemment sorti de l'hôpital et se remet à présent de ses blessures chez lui, en Oklahoma.