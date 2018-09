Armée algérienne: une école militaire de l’information et de la communication inaugurée

Dans le cadre de sa stratégie de perfectionnement et de diversification des connaissances de ses ressources humaines, l'Armée nationale populaire algérienne (APN) va se doter d'une école l'information et de la communication. C'est ce qu'a annoncé le 26 septembre le ministère de la Défense nationale du pays dans un communiqué.

«À l'occasion de l'ouverture de l'année scolaire 2018-2019, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, présidera, demain jeudi 27 septembre 2018, la cérémonie d'inauguration officielle de l'École supérieure militaire de l'Information et de la Communication à Sidi Fredj dans la première Région militaire», indique le communiqué.

Cette école de l'information et de la communication vient s'ajouter aux 23 autres écoles existantes de l'ANP, qui dispensent des enseignements dans divers domaines. En effet, pour la formation et l'instruction de ses éléments, l'ANP s'appuie sur un ensemble d'écoles et de centres d'instruction constitué de l'École supérieure de guerre, de l'Académie militaire interarmes, d'Écoles nationales, d'Écoles supérieures et d'Écoles d'application ainsi que de Centres d'instruction pour la formation des officiers, sous-officiers et hommes du rang.