WikiLeaks a un nouveau rédacteur en chef

Le site WikiLeaks a désormais un nouveau rédacteur en chef. C'est le journaliste islandais Kristinn Hrafnsson qui avait auparavant occupé pendant de longues années le poste de porte-parole de l'organisation non gouvernementale.

ANNOUNCEMENT: Assange appoints Hrafnsson Editor-in-Chief after six months of effective incommunicado detention, remains publisher [background: https://t.co/2jOgvSu5bG] pic.twitter.com/0Fwvf3SrkL — WikiLeaks (@wikileaks) 26 сентября 2018 г.

«Assange nomme Hrafnsson rédacteur en chef après six mois de détention et d'isolement, et reste lui-même éditeur», a annoncé l'organisation via Twitter.

Pour rappel, le fondateur de WikiLieaks, âgé de 47 ans, avait trouvé asile à l'ambassade équatorienne à Londres pour échapper à une extradition vers la Suède où il était recherché pour viol et agression sexuelle. Bien que ces poursuites aient été abandonnées en 2017, le tribunal de Westminster a maintenu le mandat d'arrêt contre M. Assange , indiquant qu'il avait été délivré quand celui-ci avait enfreint les conditions de sa liberté sous caution.

En cas d'arrestation, Julian Assange craint d'être extradé vers les États-Unis où il est poursuivi pour la divulgation de nombreux secrets militaires et documents diplomatiques américains.

En janvier 2018, le gouvernement équatorien avait annoncé être à la recherche d'une «médiation» en vue de trouver un accord avec Londres sur la situation «insoutenable» de M.Assange.