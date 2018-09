Les avions de 5e génération F-35B auraient mené leur premier raid de combat

Les chasseurs américains F-35B Lightning ont effectué la première opération militaire réelle de leur histoire il y a moins de 24 heures, affirme la chaîne de télévision CNN se référant à des sources militaires.

© REUTERS / US Marine Corps/Lance Cpl. Remington Hall/Handout Les F-35B se préparent à leur baptême du feu, selon CNN

Selon CNN, le raid des F-35B, une version à décollage court et à atterrissage vertical, visait des cibles des Talibans * en Afghanistan.

Le programme de création de l’avion multirôle de 5e génération Lockheed Martin F-35 Lightning II a déjà coûté près de 1.500 milliards de dollars aux États-Unis, devenant le projet militaire le plus onéreux de l’histoire. Les concepteurs ont dû régler de nombreux problèmes, ont dépensé des centaines de milliards de dollars de plus que prévu et ont mis l’avion en service avec un retard d’au moins sept ans.

L'avion a été conçu en trois versions: le F-35A, un chasseur polyvalent optimisé pour l'attaque au sol et destiné à l'US Air Force, le F-35B, au décollage court et à l'atterrissage vertical pour le Corps des Marines et la Royal Navy britannique, et le F-35C, destiné au catapultage depuis des porte-avions de l'US Navy.

© REUTERS / US Marine Corps/Lance Cpl. Remington Hall/Handout Les États-Unis s'apprêteraient à utiliser leurs F-35B en Syrie

En 2018, 300 appareils ont été livrés, bien qu'aucun d'entre eux ne soit vraiment opérationnel, et que le constructeur reconnaisse l'existence de nombreux problèmes techniques. Le magazine The National Interest a récemment rapporté que les F-35B s'étaient avérés vulnérables à la foudre en raison de leurs caractéristiques de conception.

La production d’un avion F-35 coûte environ 150 millions de dollars et une heure de vol de cet appareil revient à 35.000 dollars.

*Organisation terroriste interdite en Russie